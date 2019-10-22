Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku eylül ayı sonunda 1 trilyon 239,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 632,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 606,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.