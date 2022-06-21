Merkezi yönetim borç stokunun üçte ikisi döviz cinsi

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 3 trilyon 363,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 87,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 276,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.