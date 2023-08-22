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        Haberler Ekonomi Para Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lira - Para Haberleri

        Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lira

        Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 08:03
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        Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lira
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        Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

        Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu.

        Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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        #borç
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