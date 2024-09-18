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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkezi saklama kuruluşları İstanbul’da buluşacak - İş-Yaşam Haberleri

        Merkezi saklama kuruluşları İstanbul’da buluşacak

        Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Avrasya, Afrika ve Ortadoğu'dan 40'ı aşkın ülkenin Merkezi Saklama Kuruluşlarını İstanbul Finans Merkezi'nde düzenleyeceği zirvede bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:31
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        Merkezi saklama kuruluşları İstanbul'da buluşacak
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        Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, MKK’nın ev sahipliğinde 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Dünya Saklamacı Kuruluşlar Forumu (WFC) Yönetim Kurulu Toplantısı yanı sıra AMEDA Birliği ile Dönem Başkanlığını MKK’nın yürüttüğü AECSD Birliği'nin Genel Kurul Toplantıları düzenlenecek. Zirve, 3-4 Ekim günlerinde ise İstanbul Finans Merkezi’nde devam edecek.

        Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji alanında üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konukların ve resmî temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı Zirve’de, sermaye piyasalarının geleceği ve merkezi saklama kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak. Birlikler ve ülkeler arası imzalanacak mutabakat anlaşmaları, çok sayıda oturum ve panel konuşmaları ile ikili görüşmelerin gerçekleşeceği Zirve’nin kapsamı ve ölçeği bakımından İstanbul Finans Merkezi’nde bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

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        Basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ve AECSD Dönem Başkanı Dr. Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi’nde 40’ı aşkın ülkeden 100’den fazla katılımcıyla gerçekleştirecekleri bu ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Merkezi Saklama Kuruluşları, finansal altyapı kuruluşları olarak günümüzün ve geleceğin finans ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. MKK olarak uluslararası iş birliklerimizi ve etkinliğimizi artırarak Türkiye Sermaye Piyasalarına sunduğumuz hizmetleri yurt dışında birçok ülkeye de sunma gayreti içerisindeyiz. Bununla birlikte ülkemizin İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda, başta içerisinde bulunduğumuz coğrafyadaki mevkidaş kurumlarımızla yakın çalışmayı sürdürüyor, iş birliklerimizi geliştirmemizin bir nişanesi olarak bu zirveyi düzenliyoruz.”

        44 ÜLKEDEN TEMSİLCİ YER ALACAK

        AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024’e ilişkin bilgiler paylaşan Dr. Arıkan, “AECSD ve AMEDA bölgesindeki 44 ülkeden temsilcinin yer aldığı bu organizasyonda yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamını bir araya getirmiş oluyoruz. Her iki birlik üyesi ülkelerin sermaye piyasaları verilerine baktığımızda; yaklaşık 11 bin halka açık şirket ve 16 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ile yıllık 8,6 trilyon dolarlık bir işlem hacminden söz ediyoruz. Kıtaları birleştiren İstanbul’da, bu bölgeleri ve piyasaları da birleştirecek olmanın haklı gururunu yaşarken, zirveyle birlikte elde edilecek çıktıların tüm katılımcı ülkeler için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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