merkezefendi girişimci kadınlar ve el emeği festivali

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali"nin 7'ncisi, 20 Aralık Cuma günü saat 12.30'da başlayacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin ilk gün saat 14.00'de Ritmin Melekleri'nin performansı ardından saat 20.00'de Güvenç Yıldırım sahne alarak konser verecek. Festivalin ikinci gününde saat 14.00'de Dilek Cesur ile "Rota Yeniden Oluşturuluyor" semineri, saat 15.00'de kadın belediye başkanlarının söyleşisi ve saat 16.00'da Ritmin Melekleri gösterisi olacak.

"Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali"nin son gününde saat 14.00'da Jale İncekol'un "Narperi'nin Bileziği" adlı belgeseli, saat 15.00'de Yüz Yogası etkinliği yapılacak ve 17.00'de Ceren Özdemir'in "Darbuka Show" performansı ile sona erecektir. Festival boyunca 250'yi aşkın stantta kadın girişimcilerin ürünleri sergilenecek, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

Kadınlarla her zaman yan yana omuz omuza olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her seferinde büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz ve öncüsü olduğumuz, yeni yıl konseptiyle hazırladığımız 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'miz başlıyor. Konserler, söyleşiler ve keyifli etkinlikler ile doyasıya eğleneceğimiz, birbirinden değerli kadın belediye başkanlarımızla sohbet edeceğimiz, kadın girişimcilerimizin el emeği ürünlerini satışa sunacakları Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'mize hepinizi davet ediyorum" dedi.