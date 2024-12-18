Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Merkezefendi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali | Son dakika haberleri

        Merkezefendi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali başlıyor

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından 7'ncisi gerçekleştirilecek olan "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali" 20 Aralık Cuma günü başlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali"nin 7'ncisi, 20 Aralık Cuma günü saat 12.30'da başlayacak.

        Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin ilk gün saat 14.00'de Ritmin Melekleri'nin performansı ardından saat 20.00'de Güvenç Yıldırım sahne alarak konser verecek. Festivalin ikinci gününde saat 14.00'de Dilek Cesur ile "Rota Yeniden Oluşturuluyor" semineri, saat 15.00'de kadın belediye başkanlarının söyleşisi ve saat 16.00'da Ritmin Melekleri gösterisi olacak.

        "Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali"nin son gününde saat 14.00'da Jale İncekol'un "Narperi'nin Bileziği" adlı belgeseli, saat 15.00'de Yüz Yogası etkinliği yapılacak ve 17.00'de Ceren Özdemir'in "Darbuka Show" performansı ile sona erecektir. Festival boyunca 250'yi aşkın stantta kadın girişimcilerin ürünleri sergilenecek, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

        Kadınlarla her zaman yan yana omuz omuza olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her seferinde büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz ve öncüsü olduğumuz, yeni yıl konseptiyle hazırladığımız 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'miz başlıyor. Konserler, söyleşiler ve keyifli etkinlikler ile doyasıya eğleneceğimiz, birbirinden değerli kadın belediye başkanlarımızla sohbet edeceğimiz, kadın girişimcilerimizin el emeği ürünlerini satışa sunacakları Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'mize hepinizi davet ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #denizli haberleri
        #merkezefendi girişimci kadınlar ve el emeği festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        1 saatlik çile! İstanbul'un en işlek yolunda TIR karmaşası
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Habertürk Anasayfa