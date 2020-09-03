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Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.2 basit faizle 10 milyar TL verdi.

Repo ihalesine 35.995 milyar TL teklif geldi. TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş son günlerde durdu ya da yavaşladı. Salı günü ortalama fonlama maliyeti değişmezken dün ise sadece 1 baz puan yükseldi.

TCMB'nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin yüzde 11'in altına inmesi hatta yüzde 10'a doğru yaklaşması ise sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Bu kapsamda TCMB'nin bugün yatırımcı toplantısı da yakından takip ediliyor.