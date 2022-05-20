Merkez'in toplam rezervleri açıklandı

AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 821 milyon dolar azalışla 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 30.07.2021 41.592 64.128 105.721 27.08.2021 40.308 77.956 118.265 24.09.2021 39.205 82.840 122.044 28.10.2021 39.679 84.105 123.463 26.11.2021 39.122 87.024 126.146 31.12.2021 38.489 72.564 111.052 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 06.05.2022 41.641 66.019 107.659 13.05.2022 40.743 61.198 101.941