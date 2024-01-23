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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez'in faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası 2024 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez'in faiz kararı için geri sayım! 2024 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası 2024 Ocak ayı faiz kararı piyasa gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 2024 Ocak ayı faiz kararı tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:15
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        • 1

          Merkez Bankası 2024 Ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantı tarihi belli oldu. Öte yandan fazi beklentileri de netleşti. Peki, Merkez Bankası 2024 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

          Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.

        • 3

          TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

          Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

        • 4

          Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

          TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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