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Politika faizini yüzde 8.5'te sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Böylece piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

TCMB yılın 8. Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.25'te sabit bıraktı. TCMB böylece son 3 toplantıyı pas geçmiş oldu. TCMB'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine dikkat çekildi. Karar sonrası dolar/TL cephesinde hafif yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti ve 7.28'den 7.35 seviyesine gelindi.

'Sıkılaştırmaya devam' mesajı veren TCMB faiz kararının ardından reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI TÜM YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN 200 BAZ PUAN ARTTI

''Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmıştır.Normalleşme süreci çerçevesinde, 18 Temmuz 2020 tarihinde açıklandığı üzere, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmıştı. Bu defa, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

TL ZORUNLU KARLIŞIK ORANLARI 3 YILA KADAR VADELİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN 150 BAZ PUAN ARTTI

Buna ek olarak, son dönemde Türk lirası likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

ZORUNLU KARŞILIK KARARIYLA PİYASADAN 17 MİLYAR TL VE 8.5 MİLYAR DOLAR ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir. Böylece, 17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.''

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