Politika faizini yüzde 8.5'te sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Böylece piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.
TCMB yılın 8. Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.25'te sabit bıraktı. TCMB böylece son 3 toplantıyı pas geçmiş oldu. TCMB'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine dikkat çekildi. Karar sonrası dolar/TL cephesinde hafif yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti ve 7.28'den 7.35 seviyesine gelindi.
TCMB'den yapılan açıklama şöyle:
ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI TÜM YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN 200 BAZ PUAN ARTTI
TL ZORUNLU KARLIŞIK ORANLARI 3 YILA KADAR VADELİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN 150 BAZ PUAN ARTTI
ZORUNLU KARŞILIK KARARIYLA PİYASADAN 17 MİLYAR TL VE 8.5 MİLYAR DOLAR ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR
Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir. Böylece, 17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 Temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.''
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