Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 78 milyar 939 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.