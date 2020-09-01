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Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı 29 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.11 basit faizle 10 milyar TL verdi.

Repo ihalesine 39.315 milyar TL teklif geldi. TCMB bugün de yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor. Bunun yerine faizin bankaların teklifleriyle oluştuğu geleneksel yöntemli repo ihalelerini kullanıyor ve ortalama fonlama maliyetinin artmasını sağlıyor.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 10.15'e yükseltti. Bu verilere göre TCMB 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

YÜKSELMEYE DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

TCMB geçen hafta yayımladığı Ağustos ayı PPK özetlerinde ortalama fonlama maliyetinin yükselmeye devam edeceğini belirtmişti. TCMB'nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin yüzde 11'in altına inmesi ise sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getirdi. TCMB dün geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizle 10 milyar TL verdi.

Bugün de ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek yüzde 10.11 oldu. Geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler %11.3'ten kademeli gerilediği için TCMB'nin likidite adımları ile sıkılaştırmayı yüzde 10'un hemen üzerinde durdurup durdurmayacağı yakından takip ediliyor.