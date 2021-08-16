Merkez'den piyasaya 52 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 976 lira verdi.

İhaleye 139 milyar 940 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.