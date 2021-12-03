Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

Merkez Bankası dolara bir müdahalede daha bulundu

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Merkez Bankası'ndan dolara bu haftaki 2. müdahale geldi. Bankadan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Müdahaleyle dolar/TL 13.88'den 13.40'a kadar geriledi. Ancak kısa bir sürenin ardından yeniden 13.70'in üzerine çıktı.

DOLAR 13.88 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar bugüne 13.72 liradan başlamış, sabah saatlerinde ise 13.60 liraya gerilemişti. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 21.3 ile beklentileri aşmasıyla yönünü yukarı çeviren dolar 13.88 liranın üzerini gördü. Tam bu esnada Merkez'in müdahalesi geldi.

'BENZER HAMLELER GELEBİLİR'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan Merkez'in son müdahalesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Kurda bu oynaklık boyutu devam ettiği müddetçe benzer şekilde hamleler gelebilir. Döviz kuru, Çarşamba günkü ilk müdahale seviyelerinin de üzerine gittiğinden halen ciddi bir oynaklık söz konusu. İlk müdahalenin satış yoluyla 500 milyon USD civarında, satış + VİOP yoluyla 1 milyar USD civarında olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü hamle ise muhtemelen bu miktarın altında görünüyor. Tabii hareket dökümü ortaya daha net bir hesap koyar, bu hamlelerin kurun gün içinde aşağı gelmesi için yapıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle tekrar kur yukarıya çıkarsa benzer müdahaleler gelebilir" ifadelerini kullandı.

'REZERV SATMAYIN'

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise müdahalenin ardından sosyal medya hesabından "Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli. Rezerv satmayın. Rezerv satmayın. Merkez Bankasının para politikasını düzeltin ve güven verin yeter" yorumunda bulundu.

7 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Merkez Bankası 2 gün önce de 7 yılın ardından ilk kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahale etmişti.

Benzer şekilde 2 gün önceki satış da doların 13.88 liraya gelmesinin ardından yapılmıştı.

Kaynaklar, TCMB'nin 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önceki müdahalenin ardından yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise dün yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda konuyla ilgili olarak "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir" açıklamasında bulundu.