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        Haberler İş-Yaşam Merkez Bankasının rezervleri yükseliş eğilimini 8'nci haftaya taşıdı  - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankasının rezervleri yükseliş eğilimini 8'nci haftaya taşıdı 

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 115 milyar 591 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 8'nci haftaya taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:28
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        Merkez Bankasının rezervlerinde artış sürüyor
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        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 4 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 880 milyon dolar artışla 74 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Temmuz'da 72 milyar 349 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 425 milyon dolardan, 41 milyar 362 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 817 milyon dolar artışla 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

        Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 8'nci haftaya taşınırken, son iki ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        28.01.2022 38.577 71.636 110.214
        25.02.2022 42.944 70.200 113.144
        25.03.2022 42.399 65.638 108.037
        29.04.2022 41.467 65.398 106.865
        27.05.2022 41.611 61.285 102.897
        24.06.2022 41.594 60.342 101.936
        29.07.2022 40.163 61.101 101.263
        26.08.2022 40.824 70.823 111.647
        30.09.2022 38.996 68.052 107.048
        28.10.2022 39.377 74.804 114.180
        25.11.2022 42.835 79.766 122.601
        30.12.2022 45.851 82.904 128.755
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        07.07.2023 40.580 69.836 110.416
        14.07.2023 41.681 71.381 113.062
        21.07.2023 41.876 71.675 113.551
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        04.08.2023 41.362 74.229 115.591
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