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Haberlerİş-Yaşam

Merkez Bankası’ndan firmalara 20 milyar TL teşvik kredisi geliyor

Merkez Bankası, yatırım teşvik belgesi bulunan belirli sektörlerdeki firmalar için 20 milyar TL'lik yatırım teşvik kredisi verileceğini açıkladı. Kredinin 10 milyar TL'lik kısmının kamu bankaları diğer 10 milyar TL'lik kısmı ise diğer bankalar aracılığıyla verileceği ifade edildi

05.06.2020 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde ekonomide atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Merkez Bankası, yatırım teşvik belgesi bulunan belirli sektörlerdeki firmalar için kesenin ağzını açtı. Firmalar için 20 milyar TL'lik yatırım teşvik kredisi vereceğini bildiren Merkez Bankası, kredinin 10 milyar TL'lik kısmının diğer bankalar aracılığı ile verileceğini duyurdu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

20 MİLYAR TÜRK LİRASI TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ

31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edilmişti. Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür. Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.

10 MİLYAR TÜRK LİRASI KAMU BANKALARI ARACILIĞIYLA

Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir.

ÇOK SAYIDA FİRMA YARARLANABİLECEK

Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; (i) verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, (ii) dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve (iii) sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkândan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır.

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