05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),4-5 Mart'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısına ilişkin "Türkiye'nin Makroekonomik Görünümü ve Para Politikası" sunumunu internet sitesinde yayımladı.
Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtilen sunumda, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.
Sunumda, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.
Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin gelecek dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önem arz ettiğinin altı çizilen sunumda, şunlar kaydedildi:
"Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir."
Yatırımcı toplantıları
Merkez Bankası, 22 Temmuz 2016'da kamuoyuna duyurulan İletişim Uygulamalarına İlişkin Basın Duyurusu çerçevesinde yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapıyor.
Bu toplantılarda katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli soruları cevaplanıyor.
Toplantılar, Merkez Bankasının açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte görülüyor. Yurt dışındaki büyük finans merkezlerinde de geniş katılımlı yatırımcı toplantıları düzenleniyor.
Söz konusu toplantılar belirli bir takvim çerçevesinde yürütülürken, takvim çerçevesinde belirlenen toplantılara katılmak isteyen kişi veya kurumlar yatirimci@tcmb.gov.tr veya investor@tcmb.gov.tr adreslerinden e-posta aracılığıyla katılım taleplerini iletebiliyor.
Merkez Bankasının bu yıl gerçekleştireceği yatırımcı toplantıları takvimi şöyle:
|Tarih
1-2 Nisan 2020
|3-4 Haziran 2020
|8-9 Temmuz 2020
|2-3 Eylül 2020
|7-8 Ekim 2020
|2-3 Aralık 2020
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