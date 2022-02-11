Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemin öne çıkanları arasında. Tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. TCMB, geçtiğimiz faiz kararının sabit tutulduğunu açıklamıştı. İşte Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şubat ayı faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

MB OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.