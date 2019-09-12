Piyasalarda Merkez Bankası toplantısından çıkacak faiz kararı beleniyor. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı kur üzerinde etkili olacak. Piyasalarda ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları da etkili olacak. Peki uzmanların Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisi ne? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını saat 14.00'da açıklayacak. Analistler PPK'dan 250-275 baz puanlık bir indirim bekliyor. Bu beklentinin çok üzerinde veya altında bir indirim gelmesi veya faizlere dokunulmaması durumunda piyasalarda büyük hareketlilikler yaşanabilir. Merkez, bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekmişti.

ECB VE ABD ENFLASYONU DA ETKİLİ OLACAK

Bunun yanında yurtdışında da Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) saat 14.45'te gelecek kararlara bakılacak. ECB'nın özellikle de aralık ayında son verdiği varlık alımlarına yeniden başlayacağını açıklaması bekleniyor. Söz konusu varlık alımının miktarının 600 milyar euro civarında olması bekleniyor. Eğer ECB ikinci bir parasal genişleme sürecini başlatırsa bu yeni sürecin detaylarına bakılacak. Yeni varlık alım programının toplam miktarı ve süresine yönelik açıklamalar küresel piyasaların seyrinde etkili olacak.

Bunun yanında ABD'de saat 15.00'da ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyon oranı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusunda bir fikir verdiği için önem arz ediyor.