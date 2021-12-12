Gözler Merkez Bankası faiz kararında...

Merkez Bankası faiz toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu yönetiminde faiz kararını açıklayacak. Peki Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

KASIM AYINDA 100 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına göre Politika Faizi 100 baz puan düşürülmüştü. Yüzde 15'e çekilmişti.

TCMB tarafından "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir." açıklaması yapılmıştı.