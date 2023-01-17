MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
Bloomberg HT Araştırma’nın Ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutması bekliyor.
19 Ocak Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu.
En düşük beklenti yüzde 8, en yüksek beklenti yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.