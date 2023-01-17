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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklentisi nedir?

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Ocak 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Gözler yeni yılın ilk Merkez Bankası Toplantısı'na çevrildi. Bu hafta senenin ilk Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılacak ve ardından Ocak ayı faiz kararı açıklanacak. İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylar...

Giriş: 17.01.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Piyasalar, bu hafta içinde açıklanacak olan Merkez Bankası para politikası faizine kilitlendi. Toplantının ardından TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

  • OCAK 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

    Bloomberg HT Araştırma’nın Ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutması bekliyor.

    19 Ocak Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu.

    En düşük beklenti yüzde 8, en yüksek beklenti yüzde 9 seviyesinde gerçekleşirken, ankete katılan yalnızca bir kurum 100 baz puanlık indirim beklentisi olduğunu kaydetti.

  • Ankete katılan kurumlardan 8 tanesi yıl sonuna dair beklenti paylaştı. Tahminler, 2023 yıl sonunda faizin yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. En düşük beklentiyi veren kurum yüzde 5, en yüksek beklentiyi veren kurum yüzde 28 tahminini paylaştı.

    2022 yılı Aralık ayında 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 21 seviyesinde gerçekleşiyordu.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023 

    19 Ocak 2023

    23 Şubat 2023

    23 Mart 2023

    27 Nisan 2023

    25 Mayıs 2023

    22 Haziran 2023

    20 Temmuz 2023

    24 Ağustos 2023

    21 Eylül 2023

    26 Ekim 2023

    23 Kasım 2023

    21 Aralık 2023

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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