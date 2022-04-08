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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Merkez Bankası faiz kararı tarihi

Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen Merkez Bankası Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı, Merkez Bankası toplantısının ardından duyurulacak.

08.04.2022 - 12:40 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ekonomi politikalarında geçerli olan politika faizinin açıklandığı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayı toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını 4 Nisan Pazartesi günü açıklamıştı. Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. 

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayın politika faizi kararı Nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından belli olacak. 

  • MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 

    Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı 14 Nisan Perşembe gerçekleştirilecek. Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor. 

  • MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararını 17 Mart Perşembe günü duyurmuştu. Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılmasına karar vermişti. 

    TCMB böylece savaş kaygıları nedeniyle faiz artışının da tartışıldığı dönemde 3 ay arka arkaya faizi sabit bırakma kararı vermiş oldu.f

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