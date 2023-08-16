Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ağustos TCMB faiz kararının açıklanacağı tarih
Ağustos ayının gelişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere Haziran ayında faizler yüzde 15'e yükseltilirken, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkartılmış oldu. Peki, "Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını belirlemek üzere Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda toplanıyor. TCMB toplantısı faiz beklentisi ve alınacak olan faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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2023 AĞUSTOS TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
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TEMMUZ TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.
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