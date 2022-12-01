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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122 milyar 885 milyon dolardan 122 milyar 601 milyon dolara indi

Giriş: 01.12.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79 milyar 766 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80 milyar 30 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122 milyar 885 milyon dolardan 122 milyar 601 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
04.11.2022 38.507 75.175 113.682
11.11.2022 40.902 76.621 117.523
18.11.2022 42.855 80.030 122.885
25.11.2022 42.835 79.766 122.601

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