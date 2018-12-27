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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi

27.12.2018 - 16:23 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
Merkez Bankası toplam rezervleri
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 659 milyon dolar azalışla 72 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Aralık ile biten haftada 72 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 19 milyar 630 milyon dolardan 19 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar düşüşle 92 milyar 559 milyon dolardan 92 milyar 91 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervi

Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.201825.24188.655113.896
30.03.201825.34584.702110.047
27.04.201825.18987.573112.762
25.05.201824.47083.762108.232
29.06.201822.83675.56698.402
27.07.201822.28278.330100.612
31.08.201818.43570.41488.849
28.09.201817.66766.98984.656
26.10.201818.67667.60686.282
30.11.201819.30471.70091.004
7.12.201819.37371.39190.764
14.12.201819.63072.92992.559
21.12.201819.82172.27092.091

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