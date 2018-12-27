TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 659 milyon dolar azalışla 72 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Aralık ile biten haftada 72 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 19 milyar 630 milyon dolardan 19 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar düşüşle 92 milyar 559 milyon dolardan 92 milyar 91 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):