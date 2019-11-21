Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 409 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 623 milyon dolar artışla 78 milyar 53 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 75 milyar 430 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 214 milyon dolar azalışla 26 milyar 606 milyon dolardan 25 milyar 392 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 409 milyon dolar artarak 102 milyar 36 milyon dolardan 103 milyar 445 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):