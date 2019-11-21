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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 103 milyar 445 milyon dolara yükseldi

21.11.2019 - 15:46 | Güncelleme: AAPara
Merkez Bankası toplam rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 409 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 623 milyon dolar artışla 78 milyar 53 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Kasım'da 75 milyar 430 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 214 milyon dolar azalışla 26 milyar 606 milyon dolardan 25 milyar 392 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 409 milyon dolar artarak 102 milyar 36 milyon dolardan 103 milyar 445 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.201923.16975.40098.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.70876.826101.534
29.08.201925.70975.796101.505
06.09.201925.56776.285101.852
13.09.201924.95275.923100.875
20.09.201925.85577.184103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
11.04.201925.80978.396104.205
18.10.201926.40978.085104.494
25.10.201926.48178.504104.985
01.11.201927.00378.274105.277
08.11.201926.60675.430102.036
15.11.201925.39278.053103.445

 

 

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