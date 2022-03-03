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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 30.07.2021 41.592 64.128 105.721 27.08.2021 40.308 77.956 118.265 24.09.2021 39.205 82.840 122.044 28.10.2021 39.679 84.105 123.463 26.11.2021 39.122 87.024 126.146 31.12.2021 38.489 72.564 111.052 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 04.02.2022 38.939 75.716 114.656 11.02.2022 39.732 75.116 114.848 18.02.2022 41.229 72.782 114.011 25.02.2022 42.944 70.200 113.144