Bu haftanın ekonomi gündeminde yer alan ana gündemlerden biri Merkez Bankası faiz kararı oldu. Temmuz ayı faiz kararı beklenirken, 15 ekonomist ile yapılan anket olası tabloyu da belirledi. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...