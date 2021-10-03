3 Ekim 1931 tarihinde kurulan Merkez Bankası 90. yaşını kutluyor. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Faaliyete başladığı 3 Ekim 1931 tarihinden bu yana ülkemizin refahı için çalışan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kuruluşu uzun ve titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda gerçekleşti" denildi.
Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlık ile taçlandırmak için milli bir devlet bankası kurulması fikrinin, ilk kez 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme geldiği belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı sermayeli Osmanlı Bankası tarafından basılmış banknotlar hala dolaşımdaydı. Bu nedenle, milli bir devlet bankası kurulmasına yönelik çabalar Mecliste devam ettirildi.
Beş yıla yayılan uzun araştırmalar ve çeşitli ülke merkez bankalarından uzmanlarla yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yasa tasarısı Mecliste kabul edildi. Böylece, Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihli ve 1715 sayılı Yasa ile kurulmuş oldu.
Bankanın adı Kuruluş Kanunu tasarısında "Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak öngörülmüştü. Ancak uluslararası ilişkiler de düşünülerek ismin “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak değiştirilmesine karar verildi.
Dönemin sınırlı imkânlarına rağmen Hazine, milli bankalar ve vatandaşların katkısıyla Merkez Bankasının sermayesi toplandı. Milli sermayeyle kurulan Merkez Bankası, 3 Ekim 1931 tarihinde yani 90 yıl önce bugün faaliyete başladı.
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, köklü geçmişi, nitelikli insan kaynağı ve modern altyapısı ile çalışmaya devam ediyor."
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