AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 11 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 1000 lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,20, 13,22 ve 13,27 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 14,04, 14,06 ve 14,11 seviyesinde gerçekleşti.