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Merkez Bankası rezervlerinde 2.6 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 670 milyon dolar azalarak 104 milyar 165 milyon dolara geriledi

19.03.2020 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 665 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mart'ta 75 milyar 140 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 5 milyon dolar azalarak 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 670 milyon dolar azalışla 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
3.01.202027.46977.953105.422
10.01.202027.94778.267106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
7.02.202028.29874.462102.760
14.02.202028.58575.471104.056
21.02.202029.65273.019102.671
28.02.202030.41177.414107.825
6.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165

 

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