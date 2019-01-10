TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 4 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 951 milyon dolar artışla 72 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Aralık ile biten haftada 71 milyar 980 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 288 milyon dolar artarak 19 milyar 950 milyon dolardan 20 milyar 238 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 239 milyon dolar artışla 91 milyar 930 milyon dolardan 93 milyar 169 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):