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Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 822 milyon dolar artarak 94 milyar 629 milyon dolara ulaştı

31.12.2020 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
04.12.202040.25646.39486.650
11.12.202040.76547.41288.177
18.12.202042.00849.79991.807
25.12.202043.02251.60794.629

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