AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.12.18 19.95 71.98 91.93 25.01.19 19.862 73.47 93.332 22.02.19 20.549 79.122 99.671 29.03.19 20.834 75.408 96.242 26.04.19 20.432 73.284 93.716 31.05.19 20.517 75.038 95.555 28.06.19 22.853 73.544 96.397 26.07.19 23.417 74.971 98.388 29.08.19 25.709 75.796 101.505 27.09.19 26.051 75.655 101.706 25.10.19 26.481 78.504 104.985 29.11.19 26.475 78.274 104.749 27.12.19 25.079 81.24 106.319 31.01.20 27.520 74.856 102.376 28.02.20 30.411 77.414 107.825 27.03.20 31.325 64.081 95.406 30.04.20 34.786 51.457 86.243 8.05.20 34.684 51.149 85.833 15.05.20 35.535 48.894 84.429 22.05.20 36.812 55.595 92.407 29.05.20 36.667 54.360 91.027