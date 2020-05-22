TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 255 milyon dolar azalışla 48 milyar 894 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 51 milyar 149 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 851 milyon dolar artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 404 milyon dolar azalışla 85 milyar 833 milyon dolardan 84 milyar 429 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
28.12.2018
19.950
71.980
91.930
25.01.2019
19.862
73.470
93.332
22.02.2019
20.549
79.122
99.671
29.03.2019
20.834
75.408
96.242
26.04.2019
20.432
73.284
93.716
31.05.2019
20.517
75.038
95.555
28.06.2019
22.853
73.544
96.397
26.07.2019
23.417
74.971
98.388
29.08.2019
25.709
75.796
101.505
27.09.2019
26.051
75.655
101.706
25.10.2019
26.481
78.504
104.985
29.11.2019
26.475
78.274
104.749
27.12.2019
25.079
81.240
106.319
31.01.2020
27.520
74.856
102.376
28.02.2020
30.411
77.414
107.825
27.03.2020
31.325
64.081
95.406
30.04.2020
34.786
51.457
86.243
08.05.2020
34.684
51.149
85.833
15.05.2020
|35.535
|48.894
|84.429
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