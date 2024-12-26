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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri 156,2 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri 156,2 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolara indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:39
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        Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 20 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolar azalışla 92 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 98 milyar 175 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 288 milyon dolar azalışla 163 milyar 482 milyon dolardan 156 milyar 194 milyon dolara düştü.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        01.11.2024 66.614 93.005 159.619
        06.12.2024 64.379 95.011 159.390
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        20.12.2024 63.806 92.388 156.194
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