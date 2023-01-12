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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 244 milyon dolar azalışla 79 milyar 660 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Aralık'ta 82 milyar 904 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 345 milyon dolar azalışla 128 milyar 755 milyon dolardan 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 26.08.2022 40.824 70.823 111.647 30.09.2022 38.996 68.052 107.048 28.10.2022 39.377 74.804 114.180 25.11.2022 42.835 79.766 122.601 30.12.2022 45.851 82.904 128.755 06.01.2023 46.750 79.660 126.410

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