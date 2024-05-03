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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası rezervleri 124.1 milyar dolar oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri 124.1 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar azalışla 124 milyar 80 milyon dolara düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:08
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        Merkez Bankası rezervleri 124.1 milyar dolar oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 26 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 44 milyon dolar azalışla 64 milyar 967 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan'da 67 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri 160 milyon dolar düşüşle 59 milyar 273 milyon dolardan 59 milyar 113 milyon dolara indi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 204 milyon dolar azalarak 126 milyar 284 milyon dolardan 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        01.03.2024 50.408 80.511 130.919
        08.03.2024 52.748 77.785 130.533
        15.03.2024 53.006 74.891 127.897
        22.03.2024 53.163 70.681 123.844
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        05.04.2024 56.678 70.193 126.871
        09.04.2024 58.446 70.000 128.446
        19.04.2024 59.273 67.011 126.284
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
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