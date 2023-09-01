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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti - Para Haberleri

        Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 10 puan yükseltti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.09.2023 - 08:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:24
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        Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti
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        TCMB'nin reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto ve faiz oranlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26.75 olarak tespit edildi.

        24 Haziran'dan bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 15.75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 16.75 olarak uygulanıyordu.

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