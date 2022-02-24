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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 334 milyon dolar azalışla 72 milyar 782 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 11 Şubat'ta 75 milyar 116 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 837 milyon dolar azalara 114 milyar 848 milyon dolardan 114 milyar 11 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 30.07.2021 41.592 64.128 105.721 27.08.2021 40.308 77.956 118.265 24.09.2021 39.205 82.840 122.044 28.10.2021 39.679 84.105 123.463 26.11.2021 39.122 87.024 126.146 31.12.2021 38.489 72.564 111.052 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 04.02.2022 38.939 75.716 114.656 11.02.2022 39.732 75.116 114.848 18.02.2022 41.229 72.782 114.011