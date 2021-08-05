İHA

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 281 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 466 milyon dolarlık artışla 62 milyar 662 milyon dolardan 64 milyar 128 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 30 Temmuz haftasında 186 milyon dolarlık azalarak 41 milyar 778 milyon dolardan 41 milyar 592 milyon dolara geriledi.