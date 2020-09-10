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Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle 10 milyar TL fonlama sağladı.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama yüzde 11.28, en yüksek yüzde 11.51 oldu. Dün ortalama basit faiz yüzde 11.15, önceki gün ise yüzde 10.77 idi.

TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini politika faizinin 200 baz puan civarında yukarısında tutmayı sürdürüyor. TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu. Bazen 1-2 puanlık düşüş ve yükselişler yaşansa da TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyeti genel olarak yüzde 10.15 etrafında yatay seyrediyor. Piyasa yeni karar olmaksızın fonlamanın %10-10.50 bandında kalmasını öngörüyordu. Ancak bu hafta atılan adımlarla bu beklenti bir miktar değişti.

Bankacılar son iki günde gerçekleşen geleneksel repo ihalelerinde faizlerin yüzde 10.5'li seviyelerden yüzde 11.28'e yükselmesinin TCMB'nin bir süredir yüzde 10.15 civarında sabit tuttuğu ortalama fonlama maliyetinde artış olacağı beklentisinin yansıttığını belirtiyorlar. TCMB'nin likidite adımları bu kapsamda yakından takip ediliyor.

TCMB'nin mevcut sisteminde politika faizi %8.25 seviyesinde.

Faiz koridorunun alt ve üst bandı politika faizinin 150 baz puan altı ve üzerinde bulunuyor. Geç likidite penceresi (GLP) ise politika faizinin 300 baz puan yukarısında. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %9.75'te ve geç likidite penceresi oranı yüzde 11.25'te bulunuyor.