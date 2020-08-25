Merkez Bankası bugün de likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Konuyla İlgili Merkez Bankası internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır.

Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir."