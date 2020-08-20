TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor.