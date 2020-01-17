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Merkez Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'ye (Takasbank),"teminat yönetimi hizmeti" faaliyeti izni verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin karara göre, Merkez Bankası, "teminat yönetimi hizmeti" vermesinin Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verdi.