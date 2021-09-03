Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 81 milyar 999 milyon 999 bin 976 lira verdi.

İhaleye 199 milyar 475 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.