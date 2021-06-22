Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 111 milyar 55 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.