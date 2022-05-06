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Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 7.25, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.97'ye ulaştığı hatırlatılan raporda uluslararası emtia fiyatları ile tedarik sorunlarının tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi

Nisan ayında, tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt grupların geneline yayıldığı belirtilen raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Bu gelişmeye en belirgin katkı başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından gelmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyondaki yükseliş alt kalemler genelinde devam etmiş, bir önceki ay yataya yakın seyreden taze meyve ve sebze fiyatları bu dönemde yüksek artış sergilemiştir. Enerji enflasyonu, doğal gaz ve şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde artmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etmiştir" denildi.

Raporda yer alan bilgilere göre alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, enerji, hizmet, temel mal ve alkol-tütün ile altın gruplarının katkıları sırasıyla 4,65; 1,62; 1,48; 0,91 ve 0,17 puan arttı.

ARTAN MALİYETLER VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının nisan ayında yüzde 13,38 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonunun da 18,77 puan yükselerek yüzde 89,10 seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda gıda fiyatlarındaki gelişmeler ilişkin şu detaylar yer aldı:

"Uluslararası tarımsal emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler, olumsuz hava koşulları ve artan girdi maliyetleri sektör üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu gelişmeler neticesinde genele yayılan fiyat artışları gerçekleşirken yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 100,67, işlenmiş gıdada yüzde 78,09 olmuştur. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıda alt grubunda, yem fiyatlarından olumsuz etkilenen kırmızı ve beyaz et, referans fiyat düzenlemesinin etkilediği

sütün yanı sıra patates ve pirinç yüksek fiyat artışlarıyla öne çıkmıştır. İşlenmemiş gıda kalemlerindeki yüksek fiyat artışları bağlantılı işlenmiş gıda kalemlerini de olumsuz etkilemiştir. Bu grupta, ekmek ve tahıllar kaleminde fiyatların yüzde 6,30 oranında artmasıyla alt kalem yıllık enflasyonu yüzde 85,81 olmuştur."

DOĞALGAZ VE SUDAKİ ARTIŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Enerji fiyatlarının ise nisan ayında yüzde 7,62 yıllık olarak ise yüzde 118,20 arttığı belirtilen raporda "Yönetilen ve yönlendirilen kalemlerden doğal gaz ve şebeke suyu fiyatları sırasıyla yüzde 27,92 ve 14,22 oranlarında yükselerek bu gelişmede temel belirleyici olmuştur. Bu akaryakıt, katı yakıt ve tüp gaz fiyatlarındaki artışlar devam etmiştir" bilgileri yer aldı.

'KDV İNDİRİMİ FİYATLARA YANSIDI'

Temel mal grubunda yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda yükselirken diğer alt gruplarda gerilediğine dikkat çeken raporda "Belirli ürünlere uygulanan KDV indiriminin fiyatlara yansıdığı gözlenmiş, bu gelişme diğer temel mal grubunda fiyatları olumlu etkilemiştir. Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden yüksek seyir, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür" denildi