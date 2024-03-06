Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atma kararı aldı; TCMB bu yolla daha az ihtiyaç ve taşıt kredisi verilmesini amaçlıyor. Piyasalardaki durumu etkileyecek başka bir gelişme de Mart faiz kararı. Peki, Merkez Bankası Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...