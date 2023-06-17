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Merkez Bankası Haziran toplantısı tarihi: 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bilindiği gibi Mayıs ayında politika faizini yüzde 8,50'de sabit tutmuştu. Bu kapsamda Haziran ayı Merkez Bankası toplantısında faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. İşte Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarih...

Giriş: 17.06.2023 - 22:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kapsamında beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Yapılan anket sonucu ile Merkez Bankası'nın faiz politikasının ne yönde olacağı ekonominin gündemini yakından takip edenlerin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2023 Merkez Bankası faiz toplantısının yapılacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...

  • MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

  • MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

    Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı.

  • PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

  • Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararıya ilgili ise henüz beklenti naketi sonuçları yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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