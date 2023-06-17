Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kapsamında beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Yapılan anket sonucu ile Merkez Bankası'nın faiz politikasının ne yönde olacağı ekonominin gündemini yakından takip edenlerin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2023 Merkez Bankası faiz toplantısının yapılacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...