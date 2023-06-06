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Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı Haziran ayının başlamasıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirleniyor. İşte Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi...

Giriş: 06.06.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dolar TL kuru başta olmak üzere döviz piyaslarındaki hareketlilik ve seçim sonrası ekonomi gündeminde yaşanan gelişmeler sonrası piyasaların gözü Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirleniyor. İşte Merkez Bankası PPK Toplantı ve faiz kararı açıklama tarihi...

  • MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saatb 14.00'te açıklanması bekleniyor.

  • MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRACAK MI?

    Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bıraktı.

     

    PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

  • Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararıya ilgili ise henüz beklenti naketi sonuçları yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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